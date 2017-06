Oroscopo Pesci del 27 giugno 2017

Oroscopo del 27 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

la saggezza di…

Le dissonanze planetarie non vi toccano e qualcuno intorno a voi, discute… avrete la saggezza di non mischiarvi: i conflitti oggi non fanno per voi! Ma non per questo proverete meno emozioni: come sempre vi mettete al posto dell’altro, come se foste voi a vivere la situazione. Assorbite come spugne ma dovreste imparare a proteggervi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]