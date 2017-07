Oroscopo Pesci del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

visita a sorpresa…

Non è esclusa la visita a sorpresa di un amico o un familiare o, ancora, di una persona che da qualche anno vi è molto vicina. In ogni caso, è qualcuno che non vedete spesso. Nati in febbraio: se c’è un problema sul posto di lavoro, la cosa migliore è il dialogo e, soprattutto, non covare rancore. Dite apertamente ciò che pensate!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]