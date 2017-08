Oroscopo Pesci del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

vi chiederete se…

Potreste pensare a un amico/a (in alcuni casi anche al partner o a qualcuno che vi piace) e chiedervi se quello che mostra è il suo vero volto, se sia sincero fino in fondo… In questo caso, parlatene apertamente, con sincerità: aprire reciprocamente il cuore sarà utile al rapporto. Nati a febbraio: dovrete prendere rapidamente una decisione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]