Oroscopo Pesci del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

occhio agli invidiosi…

Essere ambiziosi non è affatto una cosa negativa e se qualcuno tenterà di ostacolare i vostri obbiettivi, potrebbe essere semplicemente invidioso. Per cui, oggi, nel lavoro, occhi aperti! Una persona cerca di convincervi che ciò che dice è la cosa giusta per voi… Per fortuna, avete anche sostenitori, molto positivi e che vi incoraggiano!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]