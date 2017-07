Oroscopo Pesci del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

l’autostima…

Un sabato forse da dimenticare: un episodio vi spingerà ad abbassare il tasso di autostima ma che, tranquilli, recupererete domani! Pienamente, senza nessuna condizione… Per quanto riguarda oggi, forse avete esposto una vostra idea e non l’hanno trovata interessante? Oppure siete stati voi a bocciarla in partenza per mancanza di fiducia?

