Oroscopo Pesci del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

datevi una mossa…

Mercurio in Vergine si oppone al vostro Sole: se dovete fare una proposta datevi una mossa… Stessa cosa se siete in fase di trattativa in caso vi abbiano fatto un’offerta: potete ottenere ciò che va a vostro vantaggio. Il tutto va concluso entro il 13 agosto: il pianeta poi diventa retrogrado e qualcosa potrebbe bloccarsi.

