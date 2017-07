Oroscopo Pesci del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

iperattivi…

Metterete da parte i problemi e, se siete già in vacanza, li dimenticherete del tutto. Ad aiutarvi sarà l’iperattività: forse vi impegnerete nello sport o in occupazioni coinvolgenti che non lasceranno spazio ad altro. E se non siete in vacanza, il miglior modo per non pensare a ciò che vi preoccupa, sarà il lavoro; può anche essere che in mente abbiate un progetto e, certamente, lo realizzerete verso settembre.

