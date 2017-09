Oroscopo Pesci del 3 settembre 2017

Oroscopo del 3 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

promesse che…

Solitamente siete maestri quando si tratta di cacciarvi in situazioni che vi limitano o fare promesse che non potete mantenere. E oggi è esattamente così… Probabilmente, pur avendo altre cose da fare, avete detto “sì” alla richiesta di una persona cara, e non sapete come sbrogliarvi per dirlo francamente. Evitate fughe, affrontate la questione.

