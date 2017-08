Oroscopo Pesci del 30 agosto 2017

Oroscopo del 30 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

il timore che…

Con la Luna in Sagittario congiunta a Saturno, potreste sentirvi giù di corda. Non sono previsti avvenimenti stressanti, tranquilli, ma solo il timore – da parte vostra – che accadano. Il passaggio, può infatti indurvi a pensare che potreste perdere qualcosa, anche il lavoro. E se lo state cercando, credere (erroneamente) che non lo troverete. Riprendetevi!

