Oroscopo Pesci del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

non rimandate…

Alle prese con l’argomento denaro: dovrete fare i conti, stabilire un budget, pagare alcune fatture e non vi sentirete tranquilli finché non avrete sistemato tutto. Cosa terribile per un Pesci ma una volta che avrete finito, vi sentirete sereni e i buoni aspetti astrali del fine settimana promettono un piacevole fine settimana. Per cui non rimandate a domani quel che potete fare oggi soprattutto se siete in partenza per le vacanze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]