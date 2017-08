Oroscopo Pesci del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una conversazione è solo rimandata…

Mercurio, seppure temporaneamente, non si oppone al vostro Sole e potrete evitare una discussione che da qualche giorno è nell’aria. Il che cade a fagiolo ma tenete presente che il 10 settembre tornerà in Vergine e a quel punto non potrete evitare la conversazione, sarete spalle al muro… Può essere che vi abbiano fatto una proposta e siate molto esitanti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]