Oroscopo Pesci del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

avvenimenti imprevisti…

Qualche avvenimento imprevisto potrebbe sconvolgere il programma della giornata. Evitate che le emozioni prendano il sopravvento: non è nulla di drammatico e risolverete tutto. La cosa migliore è quella di uscire, nel fine settimana, e godervi la vita: vi farà davvero bene. Seconda decade: dovrete sopportare l’atteggiamento un irrazionale del partner, un familiare, un amico. Inutile farvi in quattro per sistemare le cose, meglio un sano distacco.

