Oroscopo Pesci del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un’oasi di benessere…

Venere in Gemelli, da oggi vi offre un’oasi di benessere in famiglia: l’apprezzerete molto, soprattutto se siete in vacanza. In vista non ci sono discussioni né ostacoli… Potreste anche recarvi con piacere in un posto che vi è familiare, di cui avete bei ricordi ma il passaggio annuncia anche un possibile ritorno o un incontro casuale con un/a ex: ne rimarrete turbati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]