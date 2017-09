Oroscopo Pesci del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

mantenete la calma…

Marte entra in Vergine e si oppone al vostro Sole: anche se dovessero provocarvi, mantenete la calma. Ma, nel corso del transito, è possibile che vi troviate di fronte a una scelta difficile oppure a un conflitto che non saprete come come gestire, se non prendendo il fugone… Ma sapete bene che non è una soluzione, scatenereste solo la furia dell’altra persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]