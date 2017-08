Oroscopo Pesci del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

affrontare un problema…

Non vi sentite in perfetta forma ma più per ragioni psicologiche che fisiche. Un problema, infatti, probabilmente vi scombussola e potrebbe trattarsi dell’atteggiamento di una persona con cui avete difficoltà a comunicare. La cosa migliore, se non volete che si ripresenti, è quello di affrontarlo immediatamente.

