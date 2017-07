Oroscopo Pesci del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

dettagli poco importanti ma…

Con Mercurio in Leone, dettagli pratici e poco importanti assumeranno importanza ma solo temporaneamente. I vicini che rompono, ad esempio, o un figlio piccolo capriccioso o, ancora, potrebbe non piacervi il posto dove trascorrerete le vacanze, non corrisponderà alle aspettative. Se invece lavorate, un collega potrebbe essere “dispettoso”, un atteggiamento che, ovviamente, non vi piacerà.

