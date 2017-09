Oroscopo Pesci del 6 settembre 2017

Oroscopo del 6 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

occhio a prendere abbagli…

Plenilunio nel vostro segno forma un buon aspetto con Nettuno: ottimo per dopare le intuizioni ma attenzione a non prendere abbagli… Dovete essere molto vigili o potreste ritrovarvi totalmente fuori strada. Per cui, evitate che l’immaginazione prenda il sopravvento. La tendenza ad abbellire la realtà è sempre in agguato.

