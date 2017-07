Oroscopo Pesci del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

regalarvi delle coccole…

Sereni, tranquilli, oggi e anche nel fine settimana, sarete attivamente impegnati in vari eventi, nella vita sociale. Ma gli aspetti indicano anche la possibilità di regalarvi delle coccole: un massaggio o un trattamento termale sarebbero l’ideale. Ne uscirete rigenerati! Terza decade: il coraggio non manca ma è utile insistere

su una situazione o un progetto? Forse sarebbe meglio, almeno per il momento, mollare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]