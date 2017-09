Oroscopo Pesci del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

di fretta…

Andate di fretta, parecchio, e forse per spendere denaro o dare una somma a qualcuno… Può trattarsi di un amico o un familiare oppure qualcuno a cui dovete dei soldi. Nel primo caso, prima riflettete e soprattutto date una sbirciata al conto in banca; nel secondo, non potrete effettivamente sottrarvi dal pagare quanto dovete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]