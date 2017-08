Oroscopo Pesci del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

dietro le quinte ma…

Per oggi, rimanete dietro le quinte e osservate gli altri: aspettate domani per essere al centro della scena e sprigionare il vostro potere di seduzione… La Luna, infatti, sarà nel vostro segno in armonia con Venere in Cancro. Nati i primi giorni di marzo: vi ponete tante domande su un rapporto ed è una cosa molto saggia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]