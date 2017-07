Oroscopo Pesci del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: inviti divertenti…

Luna Piena in Capricorno vi regala un piacevole fine settimana, soprattutto perché non rimuginerete sui problemi, vi distaccherete. Grazie anche ad alcuni inviti divertenti che avranno il potere di distrarvi. Solo i nati in febbraio riflettono insistemente su alcuni dettagli che, effettivamente, non vanno trascurati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]