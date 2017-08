Oroscopo Pesci del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

affrontare i piccoli limiti…

La Luna sbarca nel vostro segno: non stupitevi se ve ne state lì impalati invece di impegnarvi in qualche attività che di fatto vi infastidisce… Il periodo Leone vi chiede, anche se siete in vacanza, di affrontare comunque i piccoli limiti quotidiani anche quando non vi piacciono e si presentano proprio mentre siete in ferie.

