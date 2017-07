Oroscopo Pesci del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

buone occasioni per…

In questo momento tutto sembra concorrere per il vostro piacere, il divertimento, anche se non siete in vacanza: approfittate del presente, senza porvi domande. La Luna Piena odierna accentua anche il vostro potenziale creativo e se il vostro lavoro tocca da vicino o da lontano il settore artistico, avrete buone occasioni per farvi notare. Ma potreste anche ricevere un buon sostegno…

