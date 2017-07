Oroscopo Sagittario del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la consapevolezza…

Da un lato siete concentrati su nuove opportunità ed esperienze e dall’altro qualcosa vi spinge a intensificare il rapporto con voi stessi. Se siete disposti, dunque, ad accettare anche emozioni difficili, un problema in corso potrebbe cambiare in meglio, trovare una positiva soluzione. Non dovete dar seguito alle emozioni, è sufficiente esserne consapevoli…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]