Oroscopo Sagittario del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

cambiare aria…

La congiunzione Luna-Giove in Bilancia vi mette in grado di realizzare un progetto lavorativo o personale. E per molti, si tratta di partire per le agognate vacanze: il passaggio di Saturno è pesantuccio, tante le preoccupazioni che frullano nella mente e solo il desiderio di allontanarvi, cambiare aria. Avete ragione poiché vi consentirà di guardare le cose in un’altra prospettiva e pensare meno…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]