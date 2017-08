Oroscopo Sagittario del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: coraggio e determinazione…

Il buon aspetto tra Marte e Giove, per il vostro segno è eccellente: avrete tanto coraggio, tanta determinazione, niente e nessuno potranno resistervi. Qualunque cosa facciate, partirete lancia in resta convinti di essere vincenti: atteggiamento che impressionerà favorevolmente chi vi circonda. Nati intorno al 3 dicembre: qualcosa non quadra: a causa di una persona o del lavoro, non potete partire per le vacanze?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]