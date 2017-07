Oroscopo Sagittario del 12 luglio 2017

Caldo? Oggi? Le città dei nostri nipoti: Milano e Roma media 32,6 gradi, ora 25/27

Caldo? Oggi? Quest'estate? I vostri nipoti verso fine secolo diventati anziani onusti di anni ed esperienze un'estate come quella 2.017 se la ricorderanno, se la tramanderanno come un refrigerio di quando erano bambini piccoli e il mondo era fresco come la loro vita.