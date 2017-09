Oroscopo Sagittario del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: un compromesso…

Riunioni, inviti sono in programma e, insieme, anche il compromesso. Parola che già ad ascoltarla vi infastidisce: la detestate! Siete un segno di Fuoco, tutto d’un pezzo, e scendere a compromesso non vi piace, salvo abbiate l’ascendente in Bilancia, Gemelli o Toro. Terza decade: approfittate di questo periodo per uscire, divertirvi, vivere un piccola avventura…

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]