Oroscopo Sagittario del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: saggezza…

Mercurio in Vergine, da oggi e fino al 5 settembre, è retrogrado: siate saggi e fino a quella data non concludete affari di alcun tipo. Non potreste esser certi, infatti, dell’onestà e dell’etica di chi avete di fronte… Potrebbe trattarsi del capo o di una persona a cui, comunque, attribuite un certo potere. Ma percepirete che ne fa un uso sbagliato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]