Oroscopo Sagittario del 13 aprile 2017

Oroscopo del 13 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: rinunciare a qualcosa…

Obbligati a guardare in faccia la realtà e prendere in considerazione la possibilità di rinunciare a qualcosa. Vi sbarazzereste, sicuramente, di una situazione che pesa sulle vostre spalle. Il peso, ad esempio, di un eventuale insuccesso che, in questo momento, non sapete gestire, non ne avete la forza. Forse, avete bruciato le tappe e ora dovete percorrere la strada in un modo diverso…

