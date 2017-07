Oroscopo Sagittario del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: far finta che…

Cercherete, ma spesso inutilmente, di rimuovere le emozioni legate a una situazione che vi obbliga a mettere in discussione i vostri principi. Vero che in tempi normali riuscite ad accantonare ciò che vi destabilizza e far finta che non esista ma ora, sembra sia impossibile o tenterete di negare il tutto: se volete progredire ed evolvere – obbiettivo di ogni Sagittario – non è l’atteggiamento giusto.

