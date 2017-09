Oroscopo Sagittario del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: non subire passivamente…

Sole in Vergine si scontra con Saturno nel vostro segno: è poco probabile che oggi siate allegri… Si tratta di una giornata, tranquilli, un momento di malinconia, la sensazione di abbandono, di perdita, vi sentite delusi. La cosa importante è non subire passivamente le “cattiverie” di Saturno ma chiedervi cosa c’è dietro a questi momenti in cui vedete tutto nero.

