Oroscopo Sagittario del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: pazienza…

Qualche difficoltà a comunicare col mondo circostante oppure, siete in attesa impaziente di una notizia (che non arriva). E’ l’effetto di Mercurio retrogrado in Vergine per cui, dovete essere pazienti… Per fortuna, grazie a Marte, avete belle energie che vi conviene canalizzare in uno sport o in un’attività che vi piace in modo particolare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]