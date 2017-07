Oroscopo Sagittario del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: qualcosa vi intriga…

Vorreste rendere la vita più entusiasmante, eccitante. Allora, se c’è qualcosa che v’intriga in modo particolare, lanciatevi. Ciò non significa, tuttavia, buttare nel cassonetto le attività di sempre per ricorrere nuove avventure… Nati dopo il 12 dicembre: dovete accettare l’idea di rallentare il ritmo ed essere meno impazienti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]