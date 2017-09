Oroscopo Sagittario del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: volubili…

Giornata in cui siete parecchio volubili! Probabile siate in conflitto con una persona e cambierete spesso idea sul modo di gestire la situazione. Il conflitto può riguardare un familiare o il boss… Ma, più semplicemente, potreste anche sommersi di lavoro: vi vi chiedono sempre di più, quando già non avete abbastanza tempo per fare tutto!

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]