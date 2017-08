Oroscopo Sagittario del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: una storia d’amore…

La dolce Venere si oppone a Plutone e potreste rimanere sorpresi delle emozioni intense che provate per una persona e quanto incida sulla vostra vita. In un momento in cui vorreste esplorare nuove strade e godere della libertà, questo rapporto vi fa sentire emotivamente e sentimentalmente molto legati. Godetevi il momento, lasciatevi andare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]