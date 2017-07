Oroscopo Sagittario del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: una conversazione illuminante…

Ottimo fine settimana, in primo piano c’è il divertimento, attività piacevoli, piacere… Ma proteggetevi dai truffatori sentimentali! Venere e Nettuno sono in dissonanza e qualche Sagittario è sul punto di capire che è stato imbrogliato, si è fatto gabbare da una persona che non meritava niente. Al proposito, una conversazione con un amico o un familiare, potrebbe rivelarsi illuminante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]