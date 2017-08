Oroscopo Sagittario del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: non firmate niente…

Maldestri nel modo di esprimervi, a meno che una persona cara nei vostri confronti non si riveli pesante… Con Mercurio in Vergine, in questi giorni la comunicazione non è facile e la cosa rischia di andare avanti per un po’ di tempo poiché il pianeta è retrogrado. Attenzione, inoltre, a non firmare niente, a non impegnarvi in qualcosa, anche piccola.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]