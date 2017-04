Oroscopo Sagittario del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: la mancanza di una persona…

I passaggi odierni non sono proprio simpatici ma andrà meglio dalla prossima settimana. Il problema oggi, è che la dissonanza di Venere-Saturno è sempre presente e potreste avvertire la mancanza di una persona in modo più accentuato o provare la sensazione di insuccesso. Non è escluso, tuttavia, che per raggiungere un obbiettivo siate costretti a pagare un prezzo elevato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]