Oroscopo Sagittario del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: immersi nei pensieri…

Poco interessati a ciò che accade nel mondo circostante, oggi siete immersi nei vostri pensieri, non avete voglia di lasciarvi turbare dagli avvenimenti. A scatenare questo stato d’animo è la Luna in Pesci, poiché a ben vedere ricevete altre belle vibrazioni planetarie e tutto, amicizia o famiglia, dovrebbe andare liscio come l’olio…

