Oroscopo Sagittario del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

dietro le quinte…

Non accade spesso ma oggi resterete dietro le quinte e, forse, perché dovete terminare un lavoro e per concentrarvi avete bisogno di stare per conto vostro. Per il Sagittario la concentrazione è un problema: siete in grado di passare da una cosa all’altra ma perché non focalizzate interamente l’attenzione su ciò che fate. Terza decade: il problema è ancora lo stesso. Mantenere o eliminare?

Per previsioni personalizzate entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]