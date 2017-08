Oroscopo Sagittario del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: momenti di dubbio…

Momenti di dubbio, il che è abbastanza strano per il Sagittario. Ma potreste avere valide ragioni per dubitare… In ogni caso, troverete una spiegazione razionale a quanto accade: una promessa che vi hanno fatto e che, lo sentite, non sarà necessariamente mantenuta. Ma potreste anche esser costretti a difendervi oppure prendervi cura di qualcuno che non è molto riconoscente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]