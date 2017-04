Oroscopo Sagittario del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: idee brillanti…

Venere e Saturno, questa settimana, terminano finalmente la dissonanza e Mercurio è pronto a regalarvi idee brillanti! La fine della dissonanza, soprattutto per il vostro segno, sarà un po’ come togliervi un peso dalle spalle… Non solo, rappresenta un buon momento per rivedere il quotidiano, cambiarlo e trarne dei benefici!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]