Oroscopo Sagittario del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

indifferenti ma..

Sembrate lontani, distaccati, indifferenti ma, probabilmente, perché assorbiti dalle questioni di cuore… L’altro/a prende sempre più spazio nella vostra vita e vivete la situazione come un’invasione. Chissà, può essere che stiate esagerando. Datevi e date tempo alla persona amata, cercate di trovare un punto d’incontro. Tanto più che presto la musica cambierà in meglio!

