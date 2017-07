Oroscopo Sagittario del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: vietato partire in quarta…

Evitate di dare giudizi affrettati, soprattutto se siete in disaccordo su questioni di denaro. Sul piano affettivo: una persona vi affascina ma… non avete le idee chiare. Attenzione, i pianeti imbrogliano le idee o vi mettono di fronte a qualcuno che vi confonde, vi fa credere di essere pazzamente innamorato. Razionalità, non partite in quarta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]