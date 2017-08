Oroscopo Sagittario del 19 agosto 2017

Isis macella in strada in tutta Europa. In Italia no, finora

E' il turno della Spagna. Dopo Francia, Belgio, Regno Unito e Germania il terrore è arrivato a Barcellona. Anche lì il sedicente Stato Islamico ha ucciso uomini, donne e bambini innocenti, colpevoli di nulla se non di essere occidentali, forse cristiani, probabilmente in vacanza. Anche in Spagna ci sono state vittime italiane, ma non c'è l'Italia tra i Paesi in cui i terroristi hanno fatto strage e macellato persone inermi. Perché?