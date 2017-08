Oroscopo Sagittario del 2 agosto 2017

Oroscopo del 2 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

piccole, grandi opportunità ma…

Le opportunità, piccole o grandi che siano, non mancheranno ma probabilmente sarà necessario lavorare più duramente del solito ed essere pazienti se non vedrete immediatamente i risultati. Va aggiunto che la passione in ciò che farete, potrebbe rivelarsi una marcia in più e consentirvi di fare dei notevoli passi avanti. In caso contrario, ossia se perdete interesse a raggiungere l’obbiettivo è probabile siate costretti ad alcune modifiche.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]