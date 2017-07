Oroscopo Sagittario del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

gli altri pronti a dare una mano se…

L’assetto planetario in voi scatena forte emotività, per cui non non dovete sentirvi in colpa, soprattutto se vi trovate di fronte a una sfida o un impegno gravoso da gestire. Se invece di mostrare il vostro lato eternamente gioviale, fate vedere a chi vi circonda quello che state provando, saranno gli altri a venirvi incontro, a fare il primo passo per dare una mano.

