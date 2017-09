Oroscopo Sagittario del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: un nuovo legame d’amore…

Un felice incontro, potrebbe aprire la porta a nuove opportunità sentimentali: potrebbe scattare una bella attrazione… Potrebbe trattarsi di un nuovo legame e, impegnarvi sembra la cosa più giusta da fare. Nati dopo il 17 dicembre: dovrete battervi per le vostre idee, far passare un messaggio importante. State per realizzare un progetto ma è necessario convincere alcune persone riluttanti. Determinati come siete, ce la farete!

