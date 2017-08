Oroscopo Sagittario del 21 agosto 2017

Oroscopo del 21 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: un incontro intrigante…

Un lunedì che per molti Sagittario segna la ripresa lavorativa, con qualche piccola – ma non grave – scocciatura. Con l’ottimismo che oggi avete, andate avanti come treni ma non solo, prendete coscienza del vostro valore! E in amore, il barometro di coppia è sul bello stabile, circola una tenera atmosfera. Soli? Un’uscita vi regalerà un incontro intrigante: vietato partite in quarta o fermarvi alle apparenze. La perfezione non esiste…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]